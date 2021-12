(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 nota per la stampa

Abbandonano rifiuti in un terreno agricolo, tre imprenditori denunciati a San Candido.

San Candido – Innichen, giovedì 2 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di San Candido hanno sequestrato un’area ove erano stati abbandonati rifiuto e denunciato 3 persone ipotizzando a loro carico il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I carabinieri pusteresi hanno accertato che il proprietario di un terreno agricolo sito non lontano dalla strada statale aveva accumulato senza alcuna autorizzazione notevoli quantità di materiali di risulta di lavorazioni edili, di escavazioni di terra e scarti di legname, trasportati in loco da personale di due imprese edili, una di Campo Tures, in Valle Aurina, e una di San Candido.

I militari dell’Arma sono quindi intervenuti presso il terreno agricolo e hanno sottoposto il tutto a sequestro. Dopodiché hanno riferito alla Procura della Repubblica di Bolzano segnalando in stato di libertà il proprietario del terreno (un albergatore trentenne pusterese), l’imprenditore edile di Campo Tures (un 49enne) e l’imprenditore edile di San Candido (un ottantenne).

