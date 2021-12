(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 nota per la stampa

Sanzioni a Salorno per violazioni norme pandemia.

Salorno-Salurn, lunedì 13 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Salorno hanno denunciato in stato di libertà un 49enne del luogo ipotizzando a suo carico il reato di inottemperanza di un ordine impartito dall’autorità sanitaria.

Sabato i carabinieri, impegnati nei quotidiani controlli sul rispetto delle vigenti norme per la prevenzione della diffusione della pandemia, hanno controllato un locale pubblico di Salorno.

Tra i vari presenti il 49enne che secondo quanto riferito da ASDAA/SABES, sarebbe dovuto essere in casa dal 6 al 12 dicembre (non si sa e non è dato sapere, per giusti motivi di tutela dei dati personali sensibili, se per malattia o per contatto stretto con malato). I carabinieri una volta identificatolo lo hanno deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano.

Nel corso del medesimo controllo ispettivo, un giovane di Cortina ssdv, tra gli avventori, non solo non si era protetto naso e bocca ma nemmeno aveva al seguito alcun dispositivo per coprire le vie aeree. è stato quindi sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

(nella foto allegata controlli dei carabinieri presso un bar)

