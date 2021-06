(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 nota per la stampa

I Carabinieri ricordano l’Appuntato Zamperini, caduto in servizio, medaglia d’oro al valor militare.

Merano- Meran, sabato 12 giugno 2021. Oggi al cimitero di Merano si è svolta la cerimonia di commemorazione per il 24° anniversario della morte dell’Appuntato dei Carabinieri Candeloro Zamperini, caduto il 12 giugno 1997 a Merano per mano di Florian Egger, il cosiddetto “Rambo di Lauregno”. Quel giorno, l’Appuntato Zamperini, libero dal servizio, aveva inseguito a piedi Florian Egger dopo che questi aveva rapinato la filiale della “Sparkasse” situata in via Palade. Raggiunto il rapinatore, era stato attinto dai colpi di pistola che quest’ultimo aveva esploso al fine di garantirsi la fuga, morendo sul colpo. Il malfattore verrà arrestato qualche settimana dopo dai Carabinieri.

All’Appuntato, per l’eroico gesto, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria il 3 giugno dell’anno successivo con la seguente motivazione: “Libero dal servizio ed in abito civile, occasionalmente presente all’interno di agenzia di credito oggetto di rapina a mano armata da parte di un malvivente, con ammirevole coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, benché disarmato, non esitava a porsi al suo inseguimento mentre tentava di dileguarsi per le vie cittadine. Raggiunto il rapinatore, lo affrontava con fredda determinazione ingaggiando con lo stesso violenta colluttazione finché, si accasciava esanime al suolo. Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinto fino all’estremo sacrificio”.

All’odierna cerimonia erano presenti la vedova, signora Maria Teresa Nobile, il Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Generale di Brigata Marco Lorenzoni, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, Colonnello Cristiano Carenza, e i rappresentanti locali delle forze dell’ordine e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

🔊 Listen to this