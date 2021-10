(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 nota per la stampa

Aggressione a Lana. I Carabinieri identificano anche il secondo aggressore.

Lana, sabato 30 ottobre 2021. Aveva suscitato grande sgomento la brutale aggressione subita da un giovane meranese alcune settimane fa nei pressi di un locale notturno di Lana. La notte di sabato 09 ottobre un vent’enne meranese, che si trovava in fila per prendere un bus navetta che lo avrebbe riportato a casa al termine di una serata trascorsa con gli amici, veniva aggredito e rapinato da alcuni sconosciuti che, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli avevano sottratto portafogli, cellulare e orologio. L’immediato intervento dei Carabinieri, allertati dalla vittima attraverso il numero unico 112, aveva permesso ai militari dell’Arma di mettersi immediatamente sulle tracce dei rapinatori e grazie alla descrizione fornita dal giovane erano riusciti a fermare uno degli autori. La serrata attività d’indagine dei Carabinieri della Stazione di Postal è proseguita anche nei giorni seguenti e ha consentito, grazie alla tenacia dei militari dell’Arma, di arrivare anche al secondo aggressore, un giovane meranese, anch’egli denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per rapina aggravata in concorso. Ancora una volta la risposta determinata e immediata dei Carabinieri ha permesso in tempi ristrettissimi di arrivare a far luce su un grave episodio di violenza.

