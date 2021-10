(AGENPARL) – sab 09 ottobre 2021 nota per la stampa

Aggredito .

Lana, sabato 9 ottobre 2021. I militari delle stazioni Carabinieri di Postal e Lana hanno denunciato un ventenne tunisino per rapina.

Poco prima delle tre di questa mattina, un giovane del Burgraviato si trovava nei pressi di un locale pubblico di Lana ed era in fila per prendere un bus navetta che lo avrebbe riportato a casa. Improvvisamente però è stato accerchiato da un gruppo di giovani che lo hanno strattonato e gettato a terra ove è stato anche colpito con calci e pugni. Gli sconosciuti mentre lo colpivano gli hanno sottratto portafogli, telefonino e pure l’orologio. Dopodiché si sono dileguati.

La vittima altro non ha potuto fare che chiamare i carabinieri. All’arrivo della pattuglia, grazie alla descrizione fornita dal giovane, i militari sono riusciti a fermare uno dei balordi autori dell’aggressione. Lo hanno perquisito ma addosso non aveva refurtiva. è probabile che sapendo di poter essere controllato avesse ceduto il frutto del loro delitto agli altri correi. Il tunisino, meranese, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano per rapina aggravata in concorso.

I carabinieri di Lana, Postal e Merano stanno indagando per giungere all’identificazione dei suoi complici.

Purtroppo non è facile prevenire i reati per le forze dell’ordine ma anche in questo caso la risposta determinata e immediata dei carabinieri ha permesso in tempi ristrettissimi di individuare almeno uno dei criminali, fatto che sicuramente renderà più facile individuare anche gli altri.

