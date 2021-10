(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 nota per la stampa

rompe una finestra in stazione, denunciato dai carabinieri.

Ponte Gardena Waidbruck, venerdì 8 ottobre 2021. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Ortisei hanno deferito in stato di libertà uno straniero per il reato di danneggiamento aggravato.

Verso la metà di settembre qualcuno aveva rotto una finestra presso la stazione ferroviaria “Ponte Gardena Laion”. Una donna che era in transito aveva sentito il rumore e aveva chiamato il numero unico europeo di pronto intervento 112. I carabinieri, immediatamente intervenuti, avevano identificato alcune persone sul posto, tutti ovviamente avevano negato di essere l’autore del vandalismo.

Ma i militari dell’Arma, proverbialmente instancabili e determinati, hanno raccolto testimonianze e studiato i video delle telecamere. E sono infine giunti a determinare chi era stato a scagliare il sasso contro la finestra.

Hanno quindi denunciato per danneggiamento aggravato un somalo 26enne. Lo straniero però, senza fissa dimora, non è stato rintracciato e potrebbe trovarsi in nord Europa o in Gran Bretagna. All’atto del controllo stava infatti ottemperando a un ordine di espulsione per clandestinità e aveva un biglietto ferroviario fino al Brennero.

