(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 nota per la stampa

Ruba l’auto al datore di lavoro e chiede soldi per restituirla, denunciato dai carabinieri.

Naturno-Naturns, martedì 14 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Naturno hanno denunciato un ventottenne bosniaco ex dipendente di un’impresa edile venostana ipotizzando a suo carico i reati di furto e tentata estorsione.

Un impresario edile austriaco, titolare di un’impresa a Naturno si è rivolto ai carabinieri per il furto del proprio autoveicolo.

I militari hanno iniziato le indagini ma le stesse sono presto terminate poiché l’uomo è ritornato in caserma e ha riferito di aver ricevuto una chiamata da un proprio dipendente, che ormai sarà sicuramente diventato ex dipendente, che gli aveva riferito che l’auto se l’era portata in Bosnia ed Erzegovina e che gliel’avrebbe restituita solo dietro il pagamento di una somma di danaro.

Ora l’operaio bosniaco potrà forse ammorbidire la propria posizione – è accusato di due reati molto gravi: furto ed estorsione – riportando il veicolo a Naturno e andando a riferire ai carabinieri le ragioni di tale comportamento. Nel frattempo è stato deferito per i citati reati alla Procura della Repubblica di Bolzano.

🔊 Listen to this