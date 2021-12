(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 nota per la stampa

Medici non vaccinati alla clinica privata, tre sanzioni dei .

Bolzano-Bozen, venerdì 3 dicembre 2021. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento, nell’ambito dei servizi nazionali di controllo delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie, hanno ispezionato una nota clinica nel Capoluogo altoatesino.

I militari dell’Arma, nel corso dell’ispezione presso la clinica specialistica, hanno chiesto in visione la certificazione verde a due medici lì in servizio. Hanno però scoperto che entrambi erano al lavoro pur non essendo vaccinati, in violazione di quanto previsto dal decreto-legge 44/2021 che impone l’obbligo vaccinale a tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Il datore di lavoro, nel caso di specie il rappresentante legale della società medica, è altresì responsabile per non aver controllato e aver quindi permesso ai sanitari di lavorare.

È emerso dai controlli che i due medici già erano già oggetto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige (ASDAA/SABES).

È scattata quindi per i due medici e per il titolare la contestazione della sanzione amministrativa recentemente introdotta dal decreto-legge 172/2021 del 27 novembre, violazione che prevede il pagamento di una somma da 400 a 1.00 euro.

