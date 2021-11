(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 nota per la stampa

NAS Carabinieri trova infermiera sospesa al lavoro in una residenza per anziani.

Bolzano-Bozen, lunedì 22 novembre 2021. I militari del Nucleo Antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento hanno eseguito un’ispezione presso una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) del Burgraviato.

Le ispezioni alle RSA sono inquadrate nella campagna di controlli disposti dal Comando Carabinieri Tutela Salute di Roma e hanno la finalità di verificare il rispetto delle norme varate per la prevenzione della pandemia e la limitazione dei contagi.

Nel corso dell’ispezione, oltre all’adeguatezza e alla salubrità dei locali e delle cucine, viene verificato l’impiego di dispositivi di protezione individuale e vengono controllati i documenti dei lavoratori per verificare che siano tutti in regola con la vaccinazione. è infatti obbligatorio per tutto il personale che lavora a contatto con gli anziani – soggetti naturalmente più fragili e potenzialmente più a rischio di ammalarsi di COVID-19 – essere in regola con il ciclo vaccinale del vaccino per la prevenzione del SARS-CoV-2. Per infermieri, OSA e altri impiegati che stanno a contatto con gli ospiti non è sufficiente la certificazione verde “green-pass” da tampone ma è necessaria la copertura vaccinale.

I militari dell’Arma hanno quindi scoperto che una donna, infermiera dipendente della struttura assistenziale, era al lavoro pur in assenza di ciclo vaccinale. La stessa era sospesa dall’ASDAA/SABES. La donna è stata quindi sanzionata con la contravvenzione di 400 euro e allontanata.

Al vaglio dei carabinieri NAS la posizione del direttore della struttura, datore di lavoro dell’infermiera, che le ha permesso di entrare pur in assenza dei requisiti obbligatori.

