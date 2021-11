(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 nota per la stampa

Lavorano in barba al divieto, carabinieri denunciano quattro sanitari.

Merano e Malles – Meran u. Mals, lunedì 29 novembre 2021. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento, nell’ambito della campagna nazionale dei controlli agli studi odontoiatrici disposta dal Comando carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone ipotizzando a loro carico il reato, in concorso, di inosservanza di un ordine legalmente dato dall’autorità sanitaria.

I carabinieri NAS hanno eseguito due accessi lo stesso giorno, il primo in centro a Merano. I militari dell’Arma hanno scoperto che l’assistente alla poltrona, una giovane lavorava priva di vaccinazioni. Sia lei che l’odontoiatra, suo datore di lavoro che aveva l’obbligo di accertarsi dei requisiti della dipendente, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Bolzano per la violazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Stessa sorte è toccata a un dentista di Malles Venosta e alla sua dipendente, assistente alla poltrona, entrambi del luogo. All’arrivo dei carabinieri l’assistente era all’opera pur non essendo vaccinata. E il datore di lavoro non aveva controllato, concorrendo quindi nel reato.

Purtroppo, come stiamo vedendo nelle ultime settimane, molti esercenti professioni sanitarie, talvolta anche dipendenti pubblici sospesi da ASDAA/SABES, continuano a lavorare ponendo così a rischio non solo se stessi ma anche i cittadini che a essi si rivolgono per assistenza e cure.

