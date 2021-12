(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 nota per la stampa

Dentista senza “green-pass” sanzionato dai carabinieri.

Merano-Meran, sabato 11 dicembre 2021. I militari del Nucleo antisofisticazione e sanità (NAS) Carabinieri hanno sanzionato un odontoiatra con studio dentistico nella città del Passirio.

Il militari, nell’ambito del piano nazionale dei controlli disposto dal Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma, hanno ispezionato diversi centri odontoiatrici nel Burgraviato. In uno di essi, in pieno centro a Merano, il titolare, un settantacinquenne meranese, è stato trovato senza certificazione verde, né vaccino né tampone.

L’uomo è stato quindi destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro. è stato fortunato che il decreto-legge 172 del 26 novembre ha di fatto depenalizzato la condotta degli esercenti la professione sanitaria senza certificazione verde che prima rispondevano del reato di esercizio abusivo di professione mentre ora solo di una violazione amministrativa.

🔊 Listen to this