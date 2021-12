(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 nota per la stampa

Isolato domiciliare va al lavoro: denunciato dai carabinieri.

Laives-Leifers, mercoledì 8 dicembre 2021. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) dei carabinieri hanno sanzionato la titolare di un centro benessere di Laives poiché priva di certificazione verde “green-pass”.

I militari dell’Arma, impegnati nel controllo, su scala nazionale, di palestre, centri benessere e centri medici per la lotta alla pandemia da covid-19, come disposto dal Comandante del Comando Carabinieri Tutela della salute di Roma, stanno setacciando l’Alto Adige in lungo e in largo alla ricerca di personale sanitario non vaccinato, locali pubblici non a norma e titolari e addetti senza la obbligatoria certificazione. Il primario compito dei carabinieri per la tutela della salute è – nomen omen – la protezione dei cittadini da tutte le minacce che possono arrecare danno alla loro salute, dagli alimenti guasti al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Ieri si dono presentati presso un centro massaggi e benessere di Laives. La titolare, impiegata nel centro, era senza certificazione verde. Inevitabile la sanzione amministrativa di 400 euro. La struttura non è stata chiusa poiché può essere mandata avanti in assenza della donna che però se si ripresenta sul posto rischia altra sanzione e addirittura rischierebbe la chiusura dell’esercizio.

