Centri massaggi insicuri, denunce dei carabinieri.

Bolzano-Bozen, mercoledì 1 dicembre 2021. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento hanno denunciato in stato di libertà altri tre gestori di centri benessere di Bolzano.

Dopo il primo controllo di cui è stato riferito a inizio mese (vedasi in calce), i carabinieri per la salute hanno continuato a ispezionare centri massaggi, centri benessere e centri estetici nella provincia di Bolzano. La campagna nazionale di controllo centri massaggio e attività di estetica per il mese di novembre 2021 era stata disposta dal comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute di Roma.

Qualche decina le aziende ispezionate ma, oltre a quella già sanzionata a inizio mese, i carabinieri hanno trovato irregolarità anche in altri tre centri, tutti ubicati nel Capoluogo.

Il primo aveva nel complesso superato i requisiti d’igiene previsti dalle norme ma ad un controllo del piano antincendio, i militari hanno trovato gli estintori privi della prevista manutenzione periodica. Tale violazione è prevista dalla legge penale la quale dispone che il datore di lavoro (coincidente col titolare dell’azienda) provvede affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. E tale mancanza è sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro. Così il titolare, un 46enne cinese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bolzano.

Analoga violazione, con l’aggiunta della forse più grave (sebbene parimenti punita) mancanza di non aver proprio presenti gli estintori, hanno commesso altri due gestori di centri massaggi “tuina” (il massaggio Tui Na è un tipo di massaggio cinese), entrambi cittadini cinesi, uno di 44 anni e uno di 39 anni. I carabinieri avevano trovato tutto in regola, meno che per il piano antincendio.

Controlli COVID-19. Centro massaggi senza “green pass”

Bolzano, 04 novembre 2021. La trasversale attività di controllo dei Carabinieri volta a verificare il rispetto delle misure anti covid-19 da parte degli esercenti pubblici ha riguardato, questa volta, la categoria dei centri estetici e massaggi. La campagna di verifica, prevista su scala nazionale, ha consentito ai Carabinieri del NAS di Trento in collaborazione con l’Arma di Bolzano di riscontrare diverse violazioni a carico di un centro massaggi del capoluogo altoatesino. In particolare, i militari dell’Arma hanno accertato che sia i dipendenti che l’unico cliente presente al momento del controllo erano sprovvisti delle mascherine protettive, mentre uno dei lavoratori era addirittura senza la necessaria certificazione verde. Sanzionato anche il titolare dell’esercizio per non aver ottemperato ai dovuti controlli.

