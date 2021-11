(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 nota per la stampa

Droga nascosta sotto un ponte: sequestrata.

Merano-Meran, venerdì 26 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno sequestrato quasi due chilogrammi di droga, nascosta sotto un ponte nella città del Passirio.

I militari dell’aliquota radiomobile meranese erano impegnati in un consueto servizio perlustrativo quando hanno ricevuto la segnalazione di un pacco sospetto trovato da una pattuglia del Corpo forestale. Subito intervenuti sul posto, i carabinieri, accertatisi che non si trattasse di materiale esplodente, hanno aperto la cassetta degli attrezzi e dentro ci hanno trovato la non comune quantità di un Kg e novecento grammi di hashish, suddivisi su due confezioni plastificate, un coltellino a serramanico (usato sicuramente per tagliare i pezzi di hashish) e un bilancino di precisione.

Sul posto è intervenuta anche l’aliquota operativa per eseguire dei rilievi e avviate delle indagini mirate a scoprire chi possa essere il proprietario di tale sostanza illegale. La sostanza è stata portata quindi al laboratorio dei carabinieri per svolgere delle analisi qualitative mirate anche a comparare la sostanza con quella rinvenuta in altri sequestri.

