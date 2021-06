(AGENPARL) – mer 16 giugno 2021 nota per la stampa

Carabinieri di Merano fermano tre ladri in un cantiere edile.

Merano-Meran, mercoledì 16 giugno 2021. I militari delle Stazioni Carabinieri di Moso in Passiria e Lagundo hanno fermato in flagranza tre ladri, di questi due sono stati arrestati e uno – minorenne – è stato denunciato a piede libero.

I CC di Moso si trovavano in città per un servizio straordinario di controllo legato all’incremento delle presenze turistiche.

Un cittadino, stava transitando a piedi, ha notato del movimento in un cantiere edile e, insospettitosi per l’orario insolito – erano le dieci di sera passate, ha telefonato al numero unico europeo di pronto intervento “112” per segnalare la cosa.

Immediatamente la centrale ha mandato l’autopattuglia di Moso sul luogo, seguita a breve da quella di Lagundo. i militari hanno colto i tre giovani mentre stavano caricando in macchina del materiale trafugato dal cantiere.

I tre, tutti residenti a Merano, avevano già caricato in auto più di due quintali di cavi di rame e varia attrezzatura da cantiere (un martello pneumatico, una sparachiodi e una sega circolare), per un valore di svariate migliaia di euro.

Per due di loro sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Bolzano, mentre il minore è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

