(AGENPARL) – sab 20 novembre 2021 nota per la stampa

Ruba vestiti, denunciata dai carabinieri a Merano.

Merano-Meran, sabato 20 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno denunciato in stato di libertà una ventenne del luogo per furto aggravato.

Un addetto alle vendite presso un negozio di abbigliamento a via dei portici a Merano ha telefonato al numero unico europeo di pronto intervento 112 per segnalare un furto in corso.

Immediatamente una “gazzella” dell’aliquota radiomobile è andata sul posto e ha fermato una ventenne già molto nota alle forze dell’ordine per reati anche piuttosto gravi contro il patrimonio e altro.

La giovane aveva con sé della merce rubata – per un valore di circa cento euro – che è stata presa dai carabinieri e restituita al negoziante.

Accompagnata in caserma, è stata deferita in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

