(AGENPARL) – gio 23 settembre 2021 nota per la stampa

Sassi contro il treno: identificato e denunciato dai CC di Merano.

Merano-Meran, giovedì 23 settembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Merano hanno denunciato in stato di libertà un giovane venostano per danneggiamento aggravato.

Nella tarda serata del primo settembre, tre le 22 e le 23, alla stazione ferroviaria di Naturno qualcuno aveva lanciato dei sassi contro il treno locale che stava procedendo da Merano verso Malles. Nell’occasione erano stati infranti diversi vetri dei finestrini. Nessuno si era accorto nell’immediato poiché a quell’ora il treno era quasi vuoto. Ma il capo treno poco dopo aveva notato il danno e il responsabile per la manutenzione dei mezzi aveva denunciato il fatto presso i CC di Merano.

I militari dell’Arma meranese, collaborando con quelli della Val Venosta e in particolare con la Stazione CC di Naturno, hanno visionato le immagini della videosorveglianza della stazione e identificato e rintracciato i due giovani presenti in stazione a quell’ora. Condotti in caserma hanno ammesso la cosa pensando di aver fatto solo una “bravata”. È evidente che non lo sia ma che si tratti di un reato di danneggiamento aggravato. Pertanto l’autore del lancio dei sassi, un ventenne di Laces, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano.

