(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 nota per la stampa

Alla guida di auto rubata: denunciato a Merano.

Merano-Meran, mercoledì 15 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno denunciato in stato di libertà un marocchino quarantenne ipotizzando a suo carico i reati di ricettazione e di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

Ieri i militari dell’Arma hanno fermato in piazza stazione un autovettura Ford Cmax in un posto di controllo a Merano, alla guida uno straniero.

I carabinieri hanno controllato il documento dell’uomo e la targa del mezzo nella banca dati e hanno fatto l’incredibile scoperta. L’auto era stata rubata il 9 dicembre a Merano e l’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è un sorvegliato speciale residente a Cesena. è stato quindi portato in caserma e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici. Quindi è stato deferito sia per la ricettazione del veicolo che per la violazione degli obblighi della sorveglianza che gli impongono di non commettere delitti o altre violazioni di legge.

Non è chiaro se l’uomo fosse venuto a Merano per rubare e se l’auto l’avesse rubata lui. Su queste circostanze le indagini sono in corso. L’importante comunque è che una volta rilasciato dai carabinieri ha preso il primo treno per casa.

🔊 Listen to this