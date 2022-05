(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 nota per la stampa

Servizio di controllo nel centro di Merano.

Merano-Meran, sabato 21 maggio 2022. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno svolto ieri sera un servizio “a largo raggio” impiegando nel capoluogo diversi i reparti del Burgraviato.

La situazione si è rivelata essere piuttosto tranquilla, sebbene fosse venerdì sera.

Sono stati organizzati posti di controllo a doppio senso di marcia nelle strade principali con il controllo di decine di veicoli e conducenti. Non è stata trovata droga né alcun conducente in stato alterato.

Controllati anche diversi locali pubblici e relativi avventori senza riscontrare violazioni.

Più di venti i veicoli controllati (quasi tutti d’immatricolazione italiana) e circa 50 persone, di cui una ventina non nati in Italia. Un solo problema è stato riscontrato, tra le decine di persone controllate, in centro città, non lontano dalla piazza delle terme, è stato identificato un trentenne nordafricano irregolare in Italia. È stato sottoposto a fermo d’identificazione e accompagnato in caserma.

Solamente a tarda notte si sono verificate delle situazioni di disturbo. Intorno alle due e mezza un’autopattuglia è dovuta intervenire in via Mainardo, nei pressi di un supermercato poiché un cittadino non riusciva a dormire per gli schiamazzi in strada emessi da un gruppo di giovani, verosimilmente pure minorenni. Quest’Ultimio si sono ben guardati dall’attendere i militari dandosela a gambe prima del loro arrivo. Poco dopo tre, infine, in piazza duomo, un giovane in escandescenza ha reso necessario l’intervento di ambulanza e carabinieri. Uscito da un locale pubblico, era talmente ubriaco da dover essere portato in pronto soccorso.

🔊 Listen to this