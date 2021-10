(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 3URY %RO]DQR 6DOD 6WDPSD

'D

3URY %RO]DQR 6DOD 6WDPSD SURYE]VWDPSD#FDUDELQLHULLW!

,QYLDWR

PDUWHGu JHQQDLR 1

2JJHWWR

&2081,&$=,21( 3(5 /$ 67$03$ &$5$%,1,(5, 2UWLVHL DUUHVWDQR UDSLQDWRUH D 6HOYD 9DO *DUGHQD

$OOHJDWL

2UWLVHLBYHUWMSJ

3ULRULWj

&RQWDWWR 7HQHQWH &RORQQHOOR $OHVVDQGUR &RDVVLQ 1 11

QRWD SHU OD VWDPSD

&DUDELQLHUL 2UWLVHL DUUHVWDQR XQ JLRYDQH SHU UDSLQD H DOWUR D 6HOYD GL 9DO *DUGHQD

6HOYD GL 9DO *DUGHQD :RONHQVWHLQ LQ *U|GHQ PDUWHGu JHQQDLR 1

, PLOLWDUL GHO

1XFOHR RSHUDWLYR H UDGLRPRELOH GHOOD &RPSDJQLD &DUDELQLHUL GL 2UWLVHL KDQQR DUUHVWDWR

XQ YHQWHQQH SHU UDSLQD H GHQLQFLDWR D SLHGH OLEHUR OH VXH GXH FRPSDJQH GL PDOHIDWWH

8QD VFHQD GL VFRQVLGHUDWD YLROHQ]D q VWDWD TXHOOD SHU OD TXDOH VRQR VWDWL

FKLDPDWL D

LQWHUYHQLUH L PLOLWDUL GHOOD &RPSDJQLD &DUDELQLHUL GL 2UWLVHL DOFXQL JLRUQL ID D 6HOYD GL 9DO

*DUGHQD

$ WXUEDUH OD SDFH GHOOD YDOOH LQQHYDWD q VWDWD O·D]LRQH FRRUGLQDWD GL XQ JUXSSR GL JLRYDQL

FKH SHU LO PRGHVWLVVLPR ERWWLQR GL XQ WHOHIRQ

R FHOOXODUH KDQQR DJJUHGLWR EUXWDOPHQWH

O·DXWLVWD GL XQ DXWREXV GL OLQHD H[WUDXUEDQD IHUHQGROR DO YROWR H GLVWUXJJHQGR OH YHWUDWH

GHO EXV SHU JXDGDJQDUH O·XVFLWD

8Q VHQ]DWHWWR GL RULJLQH WXQLVLQD H GXH JLRYDQL LWDOLDQH VRQR L SURWDJRQLVWL GL TXHVWR

RGLR GL YLROHQ]D XUEDQD FKH L PLOLWDUL GHOO·$UPD KDQQR VXELWR ULFRVWUXLWR DUUHVWDQGRQH

L FROSHYROL

6HFRQGR TXDQGR DSSXUDWR GDL &DUDELQLHUL LO WXQLVLQR DYUHEEH UHDJLWR YLROHQWHPHQWH

DOOD ULFKLHVWD GL YHGHUH LO ELJOLHWWR GD SDUWH GHOO·DXWLVWD SHUFXRWHQGR

TXHVWR FRQ FDOFL H

SXJQL ILQR D ODVFLDUOR VWRUGLWR D WHUUD

6XFFHVVLYDPHQWH L WUH VL VRQR VSRVWDWL DO FHQWUR GHOOD YHWWXUD GRYH XWLOL]]DQGR LO PDUWHOOR

GL VLFXUH]]D KDQQR LQIUDQWR L YHWUL GHOOD SRUWD DSUHQGR XQ XVFLWD GD FXL GLOHJXDUVL

/D SURQWD ULVSRVW

D GHL PLOLWDUL GHOOD &RPSDJQLD &DUDELQLHUL GL 2UWLVHL KD SHUPHVVR GL

SUHVWDUH LPPHGLDWR VRFFRUVR DO FRQGXFHQWH IHULWR ULXVFHQGR D ULQWUDFFLDUH L WUH JLRYDQL

DQFRUD QHL SUHVVL VSRUFKL GL VDQJXH H DQFRUD LQ SRVVHVVR GHO WHOHIRQR VRWWUDWWR DOO·DXWLVWD

DGLUH O·DJJUHVVRUH VRQR VWDWL L SURIRQGL VHJQL H OH HVFRULD]LRQL ULPDVWH VXOOH VXH PDQL D

FDXVD GHL YLROHQWL FROSL LQIHUWL DO PDOFDSLWDWR FRQGXFHQWH GHO EXV LPPHGLDWDPHQWH

QRWDWH GHL PLOLWDUL GXUDQWH LO FRQWUROOR FKH LQVRVSHWWLWL GDOOH IHULWH DQFRUD VDQJ

XLQDQWL

KDQQR SURFHGXWR DOOD SHUTXLVL]LRQH SHUVRQDOH ULQYHQHQGR LO WHOHIRQR RJJHWWR GHOOD

UDSLQD

, WUH JLRYDQL VRQR RUD FKLDPDWL D ULVSRQGHUH GHOOH LSRWHVL GL UHDWR GL FRQFRUVR LQ UDSLQD

GDQQHJJLDPHQWR DJJUDYDWR H OHVLRQL SHUVRQDOL DOOD 3URFXUD GHOOD 5

HSXEEOLFD SUHVVR LO

7ULEXQDOH GL %RO]DQR,O YHQWHQQH WXQLVLQR LQ VWDWR GL DUUHVWR SHU OD VXD FRQGRWWD DWWLYD H

SL JUDYH OH GXH JLRYDQL ² XQD GL GLFLRWWR H XQD GL GLFLDQQRYH DQQL ² LQ VWDWR GL OLEHUWj

🔊 Listen to this