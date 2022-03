(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 nota per la stampa

Chili di droga e migliaia di euro: afgano arrestato dai carabinieri.

Merano-Meran, sabato 19 marzo 2022. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno arrestato un giovane con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Un’autopattuglia di carabinieri dell’aliquota radiomobile di Merano ha notato un movimento sospetto di un giovane mediorientale. Lo stesso è stato quindi “agganciato” da militari in borghese e pedinato fino a un’abitazione, peraltro non molto lontana dalla caserma, ove è stato fermato, identificato e perquisito. Si trattava di un 27enne afghano pregiudicato per spaccio di droga e addosso aveva poca droga. I militari dell’Arma sono quindi andati al domicilio per un’accurata perquisizione. Ma non è stata necessaria molta accuratezza per trovare i grossi pacchi di droga che il giovane teneva in casa.

I carabinieri hanno complessivamente rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 830 grammi di marijuana, circa 2.600 grammi di hashish e poco più di 7 grammi di cocaina, nonché la bella cifra di 20.000 euro in contanti.

Il giovane, accompagnato in caserma e sottoposto a fotosegnalamento, è stato arrestato e accompagnato in carcere.

Comparso davanti al giudice per la convalida della misura precautelare, è stato destinatario di una misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria presso la stazione CC di Merano.

Ai sensi delle vigenti norme, ovviamente all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (Dir. UE 2016/343).