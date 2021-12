(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 nota per la stampa

Ladri in abitazione arrestati in flagranza.

Merano-Meran, lunedì 13 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno arrestato due ladri in flagranza di reato di furto in abitazione.

Determinante per la tempestività dell’intervento è stata una telefonata di un testimone oculare al numero unico europeo di pronto intervento 112.

I fatti si sono svolti a Scena. Un vicino di casa ha notato due uomini entrare in casa di un suo conoscente. I buoni rapporti di vicinato gli hanno fatto capire subito che qualcosa non andasse…

Ha quindi chiamato subito i carabinieri. E con altrettanta immediatezza l’operatore della centrale di Merano ha mandato un’autopattuglia dell’aliquota radiomobile.

I militari hanno trovato i due ladri ancora dentro l’abitazione e li hanno prontamente bloccati. Dalla perquisizione personale sono uscite due catenelle d’oro giallo che i due furfanti avevano appena preso da un armadio.

I carabinieri hanno quindi perquisito l’auto dei due, entrambi macedoni, uno 29enne senza fissa dimora e 57enne residente a Merano, entrambi con pregiudizi per reati contro il patrimonio, e vi hanno trovato delle cesoie tipicamente usate per tagliare catene e/o lucchetti.

La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre i due ladri sono stati portati in caserma e dichiarati in stato d’arresto. Dopo i consueti rilievi foto-dattiloscopici, i due sono stati portati al carcere di Bolzano.

La vicenda dimostra come, oltre a videosorveglianza e allarmi, i migliori alleati contro i furti in abitazione sono i nostri vicini con cui, se abbiamo un buon rapporto di vicinato, possiamo instaurare un vicendevole rapporto di vigilanza domiciliare.

