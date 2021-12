(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 nota per la stampa

Green pass cartaceo falsificato, nei guai un badiota denunciato dai carabinieri.

Marebbe – Enneberg – Marèo, venerdì 3 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di San Vigilio Marebbe hanno denunciato in stato di libertà un trentottenne del luogo ipotizzando a suo carico il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

I militari sono andati verso l’ora di pranzo (orario in cui per ovvi motivi ci sono più persone da controllare) in un bistrot di Marebbe. Tra i vari commensali, tutti regolarmente titolari di certificazione verde, uno ha esibito una foto dalla galleria del telefono cellulare, foto di un certificato cartaceo… La cosa appare lapalissianamente anomala poiché se hai il cellulare puoi avere lo screenshot e se hai il fogli odi carta lo tieni in tasca. La cosa ibrida dà all’occhio. I carabinieri allora hanno approfondito le ricerche sui dati indicati nel foglio, anche attraverso contatti con ASDAA/SABES per la verifica nei loro archivi.

È infine emerso che l’uomo non era stato sottoposto a tampone nella data indicata sul certificato che era invece stato modificato con un fotoritocco.

Inevitabile la segnalazione alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di falso.

