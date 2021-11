(AGENPARL) – gio 25 novembre 2021 nota per la stampa

In sette spaccano un autovelox, scoperti e denunciati dai carabinieri.

Laives-Leifers, giovedì 25 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Egna e della Stazione di Laives hanno denunciato in stato di libertà sette giovani ipotizzando a loro carico il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

L’altra notte, a Laives, lungo via Kennedy, un gruppetto di giovani, evidentemente annoiati e incapaci di trovare un passatempo più intelligente di quello molto idiota di andar a far danni in giro, ha divelto un “speed-check box”, una sorta di autovelox che serve a rilevare la velocità dei veicoli in transito, e lo ha gettato in un limitrofo giardino.

Per fortuna i “sette samurai” sono stati visti da un passante che ha telefonato al numero unico di pronto intervento 112. L’operatore della centrale di Egna ha immediatamente mandato sul posto un’autopattuglia che era già nei paraggi.

I sette son stati quindi trovati in un limitrofo parco pubblico, in via Galizia. Avevano ancora von loro un pezzo di autovelox.

Identificati compiutamente, si tratta di ventenni di Laives, alcuni dei quali già noti ai carabinieri.

A norma di codice, ora rischiano fino a tre anni di reclusione e dovranno eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

