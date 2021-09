(AGENPARL) – gio 23 settembre 2021 nota per la stampa

Carabinieri Funes (BZ) denunciano due topi d’abitazione.

Bolzano-Bozen, giovedì 23 settembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Funes hanno denunciato in stato di libertà due persone per furto in abitazione.

Un sottufficiale del reparto dell’Arma di Funes, libero dal servizio stava risalendo la valle per rientrare in caserma quando ha incrociato una berlina di marca tedesca con a bordo due volti a lui noti, due pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Immediatamente ha chiamato la centrale operativa della compagnia di Bressanone per far fermare il veicolo sospetto più a valle. Il tempestivo invio di un’autopattuglia radiomobile ha permesso d’intercettare a Chiusa i due e identificarli. Non avendo però nulla di anomalo se non i pregiudizi penali, i carabinieri li hanno lasciati andare.

Poche ore dopo però un residente della frazione Tiso si è recato in caserma per presentare una denuncia contro ignoti per un furto di tremila euro in contanti perpetrato a casa sua nel corso della giornata.

I militari quindi hanno confrontato alcuni filmati di videosorveglianza ripresi nei pressi della casa svaligiata e lungo le strade con le foto dei due sospetti e della loro auto. Come ipotizzato sin da subito erano stati proprio loro.

Pertanto i carabinieri di Funes li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di furto aggravato in concorso.

Anche in questo caso si è visto come uno stretto connubio tra controllo costante del territorio, rapidità e videosorveglianza abbiano portato a un risultato. Certo purtroppo il derubato non potrà riottenere il maltolto ma almeno due malfattori andranno a rispondere dei loro atti davanti alla Giustizia.

