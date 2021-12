COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI Egna arrestano spacciatore.

(AGENPARL) – mar 28 dicembre 2021 nota per la stampa

Spacciatore di droga arrestato dai Carabinieri di Egna.

Egna-Neumarkt, martedì 28 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Egna hanno arrestato uno spacciatore tunisino 37enne, ritenuto responsabile di varie attività di spaccio sul capoluogo e nella bassa atesina.

Questo venditore di veleni si era già “distinto” dal 2019 quando i carabinieri della sezione radiomobile di Bolzano lo avevano arrestato in flagranza per spaccio di droga trovandolo in possesso di tre panetti di hashish del peso complessivo di poco superiore a due etti e circa 630 euro provento della sua attività criminale.

Quindi gli stessi carabinieri nell’estate del 2020 lo avevano denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. Lo avevano perquisito e trovato in possesso di un codice fiscale già denunciato rubato e un coltello.

Un anno dopo, evidentemente ormai troppo conosciuto a Bolzano (ove era stato arrestato anche dalla Squadra mobile della Polizia di Stato della Questura), aveva trasferito la propria attività illegale in Bassa atesina ove si era dedicato a vendere il suo veleno (cocaina ed eroina) ai giovani del luogo in combutta con altri manigoldi attualmente indagati ancora in stato di libertà.

Segnalata l’attività alla Procura della Repubblica di Bolzano, questa ha chiesto una misura cautelare custodiale al Giudice per le indagini preliminari che l’ha emessa disponendo l’accompagnamento in carcere. L’uomo è stato quindi rintracciato, arrestato e carcerato in attesa di giudizio così che per ora sia impossibilitato a creare ulteriori danni rispetto a quelli che già ha causato.

