(AGENPARL) – ven 11 giugno 2021 Am Montag dem 14. Juni 2021, um 10.30 Uhr, findet auf der Terrasse des Forum Prävention, in Bozen, Talfergasse 4, eine Pressekonferenz statt, bei der eine neue Präventionsinitiative vorgestellt wird.

La mattina di lunedì 14 giugno 2021, alle ore 10.30, presso il terrazzo del Forum Prevenzione di Bolzano, in via Talvera 4, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà illustrata la nuova iniziativa in tema di prevenzione.

Es handelt sich um eine Broschüre in zwei Versionen, eine für Jugendliche und eine für Eltern, die diese über die Folgen einer Anzeige wegen Drogenkonsums informiert.

Si tratta di una pubblicazione in due versioni, una per i giovani e una per i loro genitori, che funge come guida in casi di segnalazione per consumo di droga.

Dieses Projekt wurde gemeinsam vom Forum Prävention und den Carabinieri und dank der Unterstützung des Regierungskommissariats der Provinz Bozen und der Gemeinde Bozen entwickelt.

Tale progetto è stato sviluppato congiuntamente dal Forum Prevenzione e dai carabinieri di Bolzano, con il sostegno del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e il Comune di Bolzano.

Die Details werden während der Pressekonferenz erläutert.

I dettagli saranno illustrati nel corso dell’incontro con i giornalisti.

