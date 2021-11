(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 nota per la stampa

Mente ai carabinieri dopo aver causato un incidente, automobilista denunciato.

Dobbiaco-Toblach, venerdì 26 novembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Dobbiaco hanno denunciato in stato di libertà un 49enne di Brunico ipotizzando a suo carico il reato di falso in atto pubblico.

Lo scorso 22 agosto, nella notte, lungo la strada statale n. 49 della val Pusteria nel territorio del comune di Monguelfo-Tesido, all’interno di una galleria, si era verificato un incidente stradale con collisione frontale tra due autovetture. A bordo della prima c’era un giovane di Sesto con un amico di San Candido. Nell’altra auto, una monovolume, vi erano il conducente e la moglie, con i loro cinque figli piccoli. La donna era rimasta ferita – per fortuna l’unica ferita – nell’impatto ed era stata portata all’ospedale di San Candido.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco Monguelfo, la Croce bianca di San Candido e i CC di Dobbiaco per un delicato intervento di soccorso. I due veicoli erano rimasti talmente danneggiati che erano stati portati via col carro attrezzi.

I militari dell’Arma avevano quindi avviato le indagini per stabilire le responsabilità nel sinistro, avendo un’ipotesi di lesioni personali colpose da circolazione stradale.

Il conducente del monovolume, marito della donna ferita, aveva dichiarato ai carabinieri che L’autovettura con a bordo i due giovani aveva invaso la sua corsia e lui non era riuscito a evitare l’impatto.

Ai carabinieri però tale ricostruzione dei fatti non soddisfaceva poiché alcuni elementi desunti dai rilievi su strada portavano a pensare diversamente. Hanno quindi acquisito i video della telecamera sita all’imbocco della galleria e scoperto che inquadrava l’area dello scontro. Da qui hanno poi visto che era il 49enne brunicense che – al contrario – invadeva l’altrui corsia.

La falsa accusa nei confronti dell’altro conducente è costata quindi all’operaio di Brunico una denuncia penale per falso in atto pubblico nonché l’inversione delle responsabilità civili relative al risarcimento del danno.

