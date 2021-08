(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 nota per la stampa

I Carabinieri di Silandro arrestano un soggetto per spaccio di droga

Silandro-Schlanders, Martedì 31 agosto 2021.Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare in materia di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Silandro hanno arrestato una persona in flagranza di reato. L’operazione è stata condotta nella tarda serata del 30 agosto u.s. nella bassa valle Venosta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Silandro, i quali hanno bloccato e controllato un ventiduenne italiano del burgraviato che all’esito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un etto di cocaina suddivisa in più involucri. La detenzione dello stupefacente è costata l’arresto al giovane che ora si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bolzano. La sostanza stupefacente è stata inviata al LASS di Laives per gli accertamenti di laboratorio.

🔊 Listen to this