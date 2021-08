(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 nota per la stampa

I Carabinieri di Bolzano arrestano un soggetto per spaccio di droga

Bolzano-Bozen, lunedì 28 agosto 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano, nel corso di una delle numerose attività di controllo del territorio svolti nella zona della Stazione ferroviaria di Bolzano, hanno tratto in arresto un ventisettenne di origini nigeriane, ritenuto responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Gli uomini dell’Arma, durante uno dei servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro città ed in particolare all’interno del parco stazione, hanno notato il soggetto che si aggirava con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di procedere al suo controllo. Per l’extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, sono scattati quindi ulteriori, approfonditi accertamenti che hanno consentito di sequestrare un ingente quantitativo di droga. E’ emerso infatti che il giovane “trasportava” all’interno dello stomaco diversi ovuli contenenti eroina che sono stati recuperati grazie al prezioso supporto del personale sanitario dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Sono stati sottoposti a sequestro ben 60 grammi (quasi 150 dosi) di eroina, destinata, con grande probabilità, a rifornire il capoluogo altoatesino. Oltre all’ingente quantitativo di droga, che verrà ora analizzato dal LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) dei Carabinieri di Laives, i militari dell’Arma hanno sequestrato anche diverse centinaia di Euro che l’uomo aveva con se, soldi ritenuti il provento dell’attività criminale.

Nello stesso contesto, i militari della Sezione Radiomobile hanno rinvenuto, all’interno di una nota sala giochi, un involucro contenente circa 2 grammi di cocaina che è stato sottoposto a sequestro, in attesa dell’esito delle analisi di laboratorio. L’importante operazione si inserisce nel più ampio contesto che ha registrato un significativo incremento dei servizi di controlli da parte dei Carabinieri nella zona del centro cittadino ed in particolar modo durante i fine settimana.

