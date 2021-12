(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 nota per la stampa

Controlli dei carabinieri in Alta Badia.

Corvara, mercoledì 15 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Corvara in Badia hanno denunciato n uomo per guida in stato d’ebbrezza e segnalato un altro per consumo di droga.

I militari delle valli Gardena e Badia hanno incrementato i controlli sulle piste e intorno alle stesse per il prevedibile aumento di presenze dovuto innanzitutto alla ripartenza vivace della stagione turistica invernale, ma anche all’approssimarsi degli importanti impegni sportivi del fine settimana che attrarranno ancora più persone.

Ininterrotti e quotidiani sono i controlli sulle certificazioni verdi dei lavoratori impiegati nel settore del turismo, baite, bar, ristoranti, alberghi. In più ovviamente sono controllati i turisti che accedono alle cabinovie e ai vari bar, baite e apres-ski. I militari di Corvara hanno anche ricevuto il supporto dell’unità cinofila antidroga del nucleo di CC Laives.

Un giovane cameriere veneziano, sottoposto a controllo del “green-pass” (regolare), è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed è quindi stato segnalato al Commissariato del Governo per le previste sanzioni amministrative.

Un uomo di Egna che si trovava a Corvara per lavoro ha imboccato una pista da sci con l’auto. Subito visto e fermato dai carabinieri, ha riferito di essersi sbagliato e di aver scambiato la pista per il parcheggio innevato…. La versione non ha per nulla convinto i militari dell’Arma che lo hanno sottoposto a test etilometrico. E l’esito dell’etilometro è stato inappellabile, quasi un grammo di alcol per litro di sangue. Non avendo superato 1,5 g/l ha salvato l’auto ma nessuna speranza per la patente: ritirata sul posto. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza alcolica.

