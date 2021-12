(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 nota per la stampa

Ristoratore di Magrè privo di “green-pass”: sanzionato.

Magrè ssdv – Margreid adW/s, giovedì 9 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Egna, unitamente agli ispettori del lavoro della Provincia Autonoma, hanno eseguito mirati controlli presso esercizi commerciali e luoghi di lavoro della Bassa Atesina.

A Magrè, presso un noto ristorante tipico del luogo, il titolare è stato trovato senza l’obbligatoria certificazione verde ed è stato quindi sanzionato per euro 400. Non ha subito la chiusura del locale poiché lo stesso potrebbe anche aprire in sua assenza. Certo che non escludendo che pur privo di “green-pass” si ripresenti sul luogo di lavoro, i carabinieri faranno ancora più attenzione ritornando senza preavviso per verificare il rispetto delle norme.

