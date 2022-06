COMUNICAZIONE PER LA STAMPA. CARABINIERI controlli ai passi montani.

(AGENPARL) – sab 11 giugno 2022 nota per la stampa

“Ponte” della Pentecoste, carabinieri controllano 57 motociclisti.

Bolzano-Bozen, sabato 11 giugno 2022. I militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano (compagnie di Egna, Brunico, Bolzano e Merano) i primi 6 giorni di giugno, in occasione del lungo “ponte” che ha unito la festa della Repubblica con la festa della Pentecoste, hanno svolto diversi posti di controllo nei pressi dei passi montani. Sono stati interessati i passi della Pennes, Palade, Mendola, Furcia, Monte Croce, Stalle, Cime Bianche, Gardena, Sella, Campolongo, Erbe, Costalunga, Nigra, San Lugano, Stelvio, Tubre, Resia.

I militari dell’Arma hanno in dotzione moto Guzzi, BMW, Aprilia e Ducati. Il servizio ovviamente è mirato alla sicurezza stradale poiché non sempre i motociclisti sono tutti ligi alle regole. Inoltre la finalità è anche quella di tutela dell’ambiente – soprattutto trovandosi in montagna – dall’inquinamento acustico.

Il traffico veicolare non è stato eccessivo, sono stati controllati 57 motociclisti e 10 automobilisti. La maggior parte sono stati rispettosi delle norme che regolano la circolazione stradale. Purtroppo però non è stato così per tutti e sono state contestate 13 violazioni del codice della strada con una decurtazione complessiva di 10 punti.

🔊 Listen to this