nota per la stampa

Concorso per il reclutamento di 32 carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Bolzano-Bozen, martedì 11 gennaio 2022. È stato pubblicato il bando di concorso per il 141° corso allievi carabinieri dedicato ai giovani in possesso dell’attestato di bilinguismo. Dopo il recente arrivo, la scorsa estate, di nuovi giovani Carabinieri bilingui destinati a far servizio in Alto Adige, l’Arma dimostra, ancora una volta, grande attenzione per il territorio della provincia di Bolzano, riservando questa volta ben 32 posti per l’arruolamento di carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo di livello B1. Al concorso possono partecipare ragazzi e ragazze tra i 17 e 26 anni (il limite d’età sale a 28 anni per chi già presta servizio militare) in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo o di secondo grado.

Si tratta di un obbiettivo preciso che l’Arma dei Carabinieri ha sostenuto da anni con grande impegno, affiancandolo a corsi di lingua tedesca svolti con regolarità presso il Comando Legione di viale Druso, con professori madrelingua.

Il valore aggiunto di una carriera nell’Arma dei Carabinieri è rappresentato dalla molteplicità di esperienze e possibilità che viene offerta a chi si arruola. Come pressoché infiniti sono gli incarichi e reparti a cui si può accedere una volta entrati a far arte dell’Arma dei Carabinieri, affinando le proprie competenze ed il proprio bagaglio professionale.

