(AGENPARL) – dom 10 ottobre 2021 nota per la stampa

Si balla in barba alla prevenzione dei contagi, locale chiuso dai carabinieri.

Bolzano-Bozen, domenica 10 ottobre 2021. I militari di una Stazione Carabinieri della provincia di Bolzano questa notte hanno chiuso un noto locale pubblico con sede nel loro territorio di competenza.

I carabinieri erano impegnati in un consueto servizio perlustrativo quando hanno deciso di andare a controllare il locale pubblico. Hanno trovato circa duecento giovani che ballavano, molti senza mascherine o altre protezioni, senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza e anche in eccesso alla capienza del locale.

Il titolare è stato invitato immediatamente a spegnere la musica e a sgomberare i presenti.

Lo stesso titolare del locale era stato sanzionato per analoga festa irregolare nella notte antecedente. La notte antecedente però non erano state prese dai carabinieri misure cautelari, bensì il verbale era stato mandato alla Presidenza della Giunta Provinciale per l’emissione di un’ordinanza di sospensione dell’attività. Questa notte però, dato che è stata l’ennesima violazione contestata, i carabinieri hanno applicato la norma che permette al pubblico ufficiale che riscontri la violazione grave e/o reiterata di disporre immediatamente e in via cautelativa fino a cinque giorni di chiusura. È così è stato. Il comandante della stazione ha intimato seduta stante la chiusura dell’esercizio pubblico per cinque giorni.

Entrambi i verbali, sia quello del giorno 10 che quello del giorno 9 sono stati mandati al Presidente della Provincia per l’adozione eventuale di ulteriori giorni di chiusura quale sanzione amministrativa accessoria. I cinque giorni “cautelari” infatti non riescono a coprire il prossimo fine settimana ed è proprio invece nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica che potrebbero verificarsi abusi e violazioni di legge.

Appena terminato il controllo al locale, i carabinieri hanno notato uscire dal parcheggio dello stesso un automobilista palesemente ubriaco. Lo hanno fermato e lo hanno sottoposto a etilometro. Il trentenne kosovaro ha segnato il “brillante” risultato di 1,65 in entrambe le prove. Risultato che implica il ritiro immediato della patente (con sospensione della stessa da 1 anno a 2 anni) e la confisca del veicolo (nel suo caso è stato solo sequestrato poiché il proprietario era un altro), e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per un processo penale che potrebbe portare alla pena dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e dell’arresto da sei mesi a un anno, con l’aumento da un terzo a metà poiché il reato è stato commesso in orario notturno.

