(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 nota per la stampa

CARABINIERI Cermes arrestano un giovane per spaccio di droga.

Bolzano-Bozen, martedì 15 giugno 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Cermes hanno arrestato un giovane di Marlengo per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri della compagnia di Merano, competenti su tutto il Burgraviato, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in concomitanza con l’allentamento delle limitazioni COVID-19 e la ripresa dell’afflusso di turisti nel in zona.

Nel pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Cermes durante un controllo stradale hanno fermato un ventisettenne del posto, trovandolo in possesso di qualche grammo di marijuana. Insospettiti, i militari hanno approfondito il controllo anche presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo dodici piantine di marjuana e più di due etti della stessa sostanza essiccata, nonché qualche grammo di hashish, due flaconi di olio di cannabis e dei funghi verosimilmente allucinogeni, che saranno sottoposti ad analisi chimiche per stabilirne il principio attivo. è stato anche trovato un bilancino elettronico di precisione.

Arrestato per detenzione e coltivazione di stupefacenti ai fini di spaccio è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

