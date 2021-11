(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 nota per la stampa

Misterioso ritrovamento di un drone all’Alpe di Siusi.

Castelrotto-Kastelruth, lunedì 29 novembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Castelrotto hanno recuperato un quadricottero all’Alpe di Siusi e stanno cercando di rintracciarne il proprietario.

Misterioso e singolare episodio all’Alpe di Siusi, comune di Castelrotto, è caduto un drone di quelli non professionali, a uso “domestico”. Non è chiaro perché il proprietario, fosse stato egli pilota o meno, non l’abbia cercato. I carabinieri hanno ipotizzato che il “pilota” possa essere fuggito poiché stava sopraggiungendo un’autopattuglia del Corpo forestale. Probabilmente conscio che non avrebbe potuto far decollare il velivolo in quell’area che è soggetta ai vincoli delle tutele della zona parco (Parco Naturale Sciliar-Catinaccio).

Un testimone ha fornito alcune indicazioni ma esse non sono state utili a risalire al proprietario del mezzo. Si tratta di un modello denominato “DJI FPV COMBO” del valore di almeno un migliaio di euro.

Forse il proprietario non era abilitato al pilotaggio e quindi ha abbandonato il velivolo, la cosa è da chiarire.

La visione del video contenuto nella scheda di memoria inserita nell’apparecchio non ha aiutato i carabinieri ad avere informazioni utili.

Comunque, anche in considerazione del valore non indifferente del drone, i carabinieri auspicano che lo smemorato pilota si faccia vivo.

