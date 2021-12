(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 nota per la stampa

Controlli a 360° dei carabinieri in Pusteria e Badia con diverse sanzioni.

Brunico-Bruneck, sabato 18 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico e stazioni dipendenti hanno svolto decine di controlli presso alberghi, bar, ristoranti, uffici, fermate del trasporto pubblico e impianti di risalita.

Nella stragrande maggioranza dei casi non sono state riscontrate irregolarità sebbene alcuni imprenditori e alcuni avventori di locali nonché alcuni sciatori siano stati sanzionati con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 per violazioni delle norme inerenti il contenimento della pandemia in atto.

Il titolare di un albergo di San Lorenzo è stato sanzionato unitamente a una dipendente della stessa struttura ricettiva poiché il primo aveva omesso di verificare le certificazioni dei dipendenti e in particolare della seconda che è risultata priva di “green-pass”.

A Lutago una cameriera addetta al controllo dei G.P. è stata sanzionata poiché non aveva controllato un avventore che, seduto per un aperitivo, era privo della nota certificazione.

Stessa sorte per una barista di San Lorenzo trovata al lavoro senza “green-pass”.

In Badia, presso un cantiere edile all’interno di un condominio, i carabinieri hanno trovato un artigiano carpentiere, titolare di un’impresa edile di San Martino, senza certificazione verde sul luogo di lavoro e pertanto lo hanno sanzionato.

E infine presso la stazione a valle della funivia “Piz Sorega” sono stati sanzionati poiché in fila senza distanza di sicurezza privi di protezioni delle vie aeree quattro turisti sugli sci: uno dal Cadore, un olandese, uno di Chioggia e uno di Eraclea.

