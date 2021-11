(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 nota per la stampa

Movimentata notte in Pusteria, carabinieri denunciano quattro persone.

Brunico-Bruneck, lunedì 8 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico hanno denunciato quattro persone nel corso di una nottata movimentata tra sabato e domenica.

i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni hanno operato decine di posti di controllo per prevenire e reprimere condotte illegali alla guida e anche il traffico di droga.

Poco dopo le 23 a Brunico un turista 54enne lombardo è stato sottoposto a etilometro segnando 1,33 g/l. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante dell’orario notturno e con l’immediato ritiro della patente.

Qualche ora prima, a Corvara, tra l’orari odell’aperitivo e quello della cena, un cinquantenne residente ha perso la patente ed è stato denunciato poiché ha segnato alla prova etilometrica 0,96.

In piena notte, poco dopo le tre del mattino, a San Giovanni di valle Aurina, si è ribaltato un furgone lungo la strada statale. I vigili del fuoco hanno rimosso il mezzo mettendo in sicurezza la zona. Nel frattempo i carabinieri di Campo Tures hanno sottoposto il conducente ad accertamenti scoprendo uno spropositato tasso alcolemico pari a 2,66 g/l. L’intervento, durato quasi un’ora e mezza, si è concluso con la denuncia del giovane, un 28enne del luogo e il ritiro della sua patente. Al netto del lavoro di vigili del fuoco e carabinieri e delle difficoltà alla circolazione stradale la situazione è stata “positiva” con l’autista illeso e danni al solo furgone.

Infine un autotrasportatore quarantenne abruzzese è stato denunciato dai militari della Stazione CC di Corvara in Badia poiché trovato ingiustificatamente in possesso di un coltello serramanico.

Nella stessa notte, i carabinieri di Brunico sono dovuti intervenire due volte, alle 02.30 e alle 04.00, presso un locale pubblico di Riscone, in entrambi i casi per liti tra avventori. Le ragioni alla base delle liti non sono chiare ma probabilmente sono connesse all’eccessiva assunzione di bevande alcoliche e/o altre sostanze. I carabinieri in entrambi i casi hanno identificato i presenti e mediato riappacificando gli animi. Non vi erano lesioni apparenti e quindi gli eventuali reati saranno procedibili solamente a querela di parte.

Infine, verso le 02.00, anche dal pronto soccorso del capoluogo pusterese hanno chiamato i militari dell’Arma perché un 25enne del luogo, in stato alcolico pietoso, rifiutava di farsi visitare. Con grande pazienza i carabinieri hanno parlato col giovane e lo hanno convinto a rientrare in ospedale (da dove nel frattempo era uscito) e farsi visitare e curare dai sanitari.

