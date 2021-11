(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 nota per la stampa

Carabinieri, denunce in Pusteria, sanzioni green-pass, festa da ballo abusiva, bar chiuso.

Brunico-Bruneck, sabato 27 novembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica, allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché alla verifica dell’applicazione della normativa per il contenimento della diffusione della pandemia da virus da covid-19, hanno segnalato alle diverse autorità amministrative e giudiziaria 12 persone nelle ultime due notti. I militari hanno controllato quasi venti locali scansionando decine e decine di codici QR.

Sette persone sono state sanzionate poiché trovate senza certificazione verde “green-pass”: una titolare di esercizio commerciale di Brunico aveva omesso di controllare le certificazioni dei propri lavoratori dipendenti; una dipendente di tale esercizio commerciale, priva di certificazione verde; una parrucchiera della valle Aurina, priva di “green-pass” e pure senza mascherina; una barista presso un bar di San Lorenzo, priva di “green-pass”; il titolare di un panificio della valle Aurina, trovato sul posto di lavoro senza “green-pass”; la dipendente di un panificio della Valle Aurina (quello appena citato); infine, sempre sul luogo di lavoro senza g.p., un artigiano della valle Aurin

Un centralissimo bar di Brunico, visitato dai carabinieri poco prima della mezzanotte, è stato immediatamente chiuso cautelativamente poiché era in corso una festa da ballo con tanto di disk-jokey, violando la norma provinciale sulle feste da ballo e quelle su distanziamento, assembramento e obbligo di protezione delle vie respiratorie. Titolare del bar e DJ sono stati sanzionati e il bar dovrà rimanere chiuso cinque giorni (salvo ulteriori giorni – fino a dieci – che potrà aggiungere i lpresidente della giunta provinciale).

Per detenzione e uso personale di droga è stato segnalato un diciannovenne badiota, controllato da militari della stazione carabinieri di San Vigilio di Marebbe, che lo hann perquisito e trovato in possesso di decine di pezzi di una scatola contenente residui di eroina.

Un bolzanino trentaseienne è stato fermato lungo la strada statale della val Pusteria e sanzionato per guida in stato d’ebbrezza alcolica. Per sua fortuna l’etilometro si è fermato a 0,78 così la sanzione, seppur ingente, sarà solo amministrativa e non penale. Un pusterese 38enne è stato pizzicato alla guida del proprio autocarro da lavoro nonostante gli fosse stata revocata la patente la scorsa primavera.

