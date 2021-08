(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 nota per la stampa

Carabinieri Campo Tures denunciano un giovane a Campo Tures per danneggiamento e altro.

Campo Tures – Sand in Taufers, sabato 14 agosto 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Campo Tures hanno denunciato un giovane di Campo Tures per danneggiamento aggravato.

Nella tarda notte del primo di agosto, dopo le 3 e mezza, il 118 ha telefonato ai Carabinieri chiedendo ausilio per un intervento in un locale a Costa di Tures dove era stata segnalata una lite tra avventori del locale con un ferito.

La pattuglia della Stazione CC di Campo Tures, giunta sul posto, ha accertato che un giovane del luogo era stato colpito da un altro giovane con una testata. L’aggressore era quindi scappato. Vi erano però molti testimoni e l’aggressore è stato identificato.

Mentre i militari stavano accertando l’accaduto, un giovane, dal primo piano del locale che ha un terrazzo, ha pensato – chissà se in un mix tra spavalderia, idiozia e ubriachezza – di lanciare un bicchiere di vetro, vuoto, contro l’auto dei carabinieri. Subito dopo è scappato dileguandosi. Non ci sono stati feriti ma l’auto militare ha riportato danni al tetto.

I carabinieri hanno quindi visionato le immagini di videosorveglianza del locale e hanno indubbiamente riconosciuto un ventiduenne di Gais quale autore del lancio. L’aspirante campione di baseball è stato quindi denunciato per i reati di getto pericoloso di cose, danneggiamento aggravato e vilipendio delle forze armate. Dovrà ovviamente anche pagare il carrozziere…

🔊 Listen to this