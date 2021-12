(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 nota per la stampa

Esibiscono il “green-pass” di parenti, due denunciati in Pusteria.

Brunico-Bruneck, lunedì 13 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Brunico hanno sanzionato due soggetti privi di certificazione verde e li hanno denunciati in stato di libertà per sostituzione di persona.

Nel fine settimana sono stati svolti controlli in moltissimi esercizi pubblici al fine di verificare il rispetto delle norme anti-covid.

Il primo caso a San Lorenzo di Sebato presso la stazione ferroviaria ove un autobus si era appena fermato. I militari si sono accertati che tutti i passeggeri avessero la certificazione verde. Tra i vari passeggeri in discesa, una venticinquenne di cittadinanza greca ha presentato un codice QR che all’atto del controllo ha restituito un’anagrafica femminile che però era diversa da quella sul documento d’identità. A un più approfondito controllo, è emerso che il codice QR fosse della certificazione verde della madre della ragazza.

L’altro caso a Chienes ove all’interno di un bar di San Sigismondo, un venticinquenne di Chienes ha mostrato un codice QR molto ingannevole, aveva lo stesso cognome e una data di nascita compatibile, e infatti era il certificato… di suo fratello di due anni più vecchio.

Entrambi i furbetti sono stati segnalati alla procura della Repubblica di Bolzano per il reato di sostituzione di persona.

È evidente che questa furberia del “green-pass” altrui è abbastanza diffusa ma, se nei confronti di un barista o di un ristoratore può funzionare, sicuramente non funzionerà con un carabiniere che chiederà sempre un documento d’identità (checché ne dica qualche azzeccagarbugli sciorinatore di titoli di trattati internazionali, il carabiniere può sempre chiedere il “green-pass” e sempre chiedere un documento d’identità) insieme al codice QR… e un comportamento che per qualcuno può sembrare una bravata, per il codice penale italiano (che si applica comunque anche a persone sedicenti entità universali sovranazionali o internazionali…) prevede fino a un anno di reclusione…

(nella foto controlli green-pass e mascherine su un treno della Pusteria)

