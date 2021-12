(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 nota per la stampa

Svaligia la camera della coinquilina, denunciata dai carabinieri.

Brunico-Bruneck, sabato 11 dicembre 2021. I militari della Stazione Carabinieri di Brunico hanno denunciato in stato di libertà una donna 39enne di Brunico ipotizzando a suo carico il reato di appropriazione indebita.

Il fatto è indubbiamente singolare, come molte assurdità che ai carabinieri capita quotidianamente di vedere e dover gestire e risolvere.

La vittima da qualche anno vive e lavora a Brunico. Sul lavoro ha fatto conoscenza con un’altra donna. Nel tempo diventano amiche e si crea un rapporto di fiducia sicché le due, per ovvi motivi di risparmio, condividono un appartamento non lontano dal centro città.

Quindi la defraudata quest’estate per motivi personali si era assentata per diversi mesi mantenendo con l’ “amica” un contatto a distanza con dei messaggi di testo. Rientrata a Brunico l’amara scoperta… l’(ex?)”amica” ha traslocato e la stanza della donna è stata svuotata… All’appello mancano effetti personali, arredamento, tv, pc, bicicletta e altre cose, per un valore di parecchie migliaia di euro. Alla poveretta altro non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri che, accertatisi della dinamica dei fatti, hanno deferito per appropriazione indebita la ex coinquilina alla Procura della Repubblica di Bolzano.

Ora la donna scomparsa ha riferito all’ex amica che non intende restituire nulla e anzi che ha buttato tutto. Sarà difficile ora per i carabinieri riuscire a recuperare il maltolto, ma non impossibile.

