(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 nota per la stampa

Carabinieri Brunico arrestano giovane spacciatore di droga.

Bolzano-Bozen, martedì 7 settembre 2021. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Brunico, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un venticinquenne di Badia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, all’esito di una efficace attività info-investigativa, hanno proceduto a effettuare una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’arrestato, già noto per dei precedenti di polizia per stupefacenti, rinvenendo all’interno di uno zaino una busta contenente complessivamente ben 320 grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione. Visto l’ingente quantitativo di stupefacente e i precedenti specifici, l’uomo è stato tratto in arresto e su indicazione del pubblico ministero sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato al 25enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Dallo stupefacente sequestrato, come è risultato dalle analisi del Laboratorio di analisi stupefacenti, erano ricavabili un numero considerevole di dosi di stupefacente, ben 1.669 dosi di marijuana.

Un altro importante risultato dei Carabinieri di Brunico nel contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Bolzano.

