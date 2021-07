(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 nota per la stampa

Carabinieri Bressanone denunciano una donna alla guida con patente falsa.

Brixen, Samstag 3. Juli 2021. Personal der Kriminal- und Funkstreifenabteilund der Carabinierikompanie von Brixen, haben während einen Streifendienstes eine Fahrzeug erkannt, welches auf der Höhe der Kreuzung von Schrambach, Feldthurns, bein nicht genehmigtes, sehr gefähliches Überholmanöver durchgeführt hat. Nachdem das Fahrzeug von den Carabinieri gestoppt werden konnte, haben diese festgestellt, dass am Steuer eine Junge Frau saß. Nach einer weiteren Kontrolle, sowie genaueren Untersuchungen konnte dann festgestellt werden, dass diese nie eine Prüfung zum Erhalt des Führerscheins bestanden hatte und dass der Führerschein, welchen sie ausgehändigt hat, gefälscht war.

In Folge ist die Frau bei der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Bozen angezeigt worden und zeitgleich sind ihre Übertretungen im Sinne des Straßengesetzkodez vorgehalten worden. Ihr Auto ist zeitlich stillgelegt worden. Der gefälsche Führerschein, welcher aus Napoli kommt, ist beschlaghnahmt worden und wird der zuständigen Staatsanwaltschaft übermittelt. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Fälscher laufen noch an.

In den letzten Monaten ist es in der ganzen Provinz vermehrt zu Fällen mit gefälschten Führerscheinen gekommen, woraufhin die Carabinieri ihre Kontrollen intensiviert haben.

Bressanone, sabato 3 luglio 2021. Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bressanone in data odierna durante un servizio di perlustrazione ha notato un soprasso vietato e pericolosissimo all’altezza del incrocio di San Pietromonte di Velturno (BZ). Il mezzo di seguito rintracciato e fermato dai militari, risultava essere condotto da una giovane donna. Da un controllo più mirato si costatava che la stessa non era in possesso di alcuna patente di guida e che quella fornita ai militari a seguito di approfonditi accertamenti era falsificata. La donna di seguito è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, nonché contravvenzionata per le violazioni al codice della strada. La patente falsificata, proveniente da Napoli, è stata sequestrata e verrà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vettura della stessa è stata posta sotto fermo amministrativo. Sono tuttora in corso gli accertamenti per l’identificazione dei contraffattori.

Negli ultimi mesi su tutto il territorio provinciale si sono ampliati i casi di patenti false e per tale motivo i Carabinieri hanno intensificato i controlli in quest’ambito.

