sab 18 dicembre 2021

Lavoratore senza “green-pass”.

Bressanone-Brixen, sabato 18 dicembre 2021. I militari della Compagnia Carabinieri di Bressanone, unitamente a quelli della stazione di Funes, hanno svolto nella città vescovile della val d’Isarco diversi controlli presso esercizi pubblici e luoghi di lavori in genere, senza omettere i trasporti.

La maggior parte delle attività ispettive svolte non ha evidenziato irregolarità ma presso un’ impresa operante a Bressanone, sebbene con sede in Brunico.

Tale attività produttiva, che peraltro impiega personale presso luoghi pubblici ove è obbligatoria la certificazione verde rafforzata (2G), impiegava un dipendente privo di qualsivoglia “green-pass”. Pertanto non solo è stato sanzionato lo stesso lavoratore, ma anche il datore di lavoro. Per entrambi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000.

