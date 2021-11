(AGENPARL) – gio 18 novembre 2021 nota per la stampa

Controlli COVID, due camerieri scappano dal retro del ristorante… Sanzionato ristoratore.

Bolzano-Bozen, giovedì 18 novembre 2021. I militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Compagnia Carabinieri di Bressanone hanno svolto mirati servizi di controllo sul rispetto delle norme finalizzate alla prevenzione della pandemia da coronavirus.

Diversi esercizi pubblici ispezionati e un centinaio le persone a cui è stato chiesto di esibire la certificazione verde “green-pass”.

Singolare episodio sabato sera presso un rinomato ristorante in pieno centro città. Al momento dell’ingresso dei carabinieri nell’esercizio pubblico, due camerieri sono scappati dalla porta sul retro. Se non fossero stati evidentemente camerieri, i militari avrebbero potuto pensare a borseggiatori o truffatori e invece erano proprio camerieri. La prima cosa che si immagina è un lavoro subordinato “in nero” senza contratto, e invece no, inseguiti e bloccati s’è scoperto l’arcano, scappavano perché entrambi privi di certificazione verde.

Così i carabinieri hanno sanzionato non solo i due camerieri ma anche il datore di lavoro che aveva l’obbligo di controllare i loro “green-pass”. Ognuno dovrà pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di quattrocento euro. I carabinieri non hanno avviato proposta per chiusura dell’esercizio perché è prevista solo per violazioni reiterate. Sicuramente però – ovviamente senza preavviso – torneranno a controllare che il titolare abbia applicato correttamente le norme.

I militari del NAS hanno ovviamente anche controllato la cucina ove hanno trovato della panna scaduta per chi il titolare è stato formalmente diffidato. Inoltre hanno contestato la violazione delle norme per l’HACCP (autocontrollo sulle criticità della filiera alimentare), violazione punita con la punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Negli ultimi tre giorni i carabinieri della provincia di Bolzano hanno – su tutto il territorio provinciale – controllato mediamente ogni giorno 170 esercizi commerciali circa e 590 persone circa. Sono state contestate solamente quattro violazioni alle normi COVID. Il basso numero di sanzioni, atteso che i militari non fanno sconti, è comunque sintomo del rispetto delle norme da parte della cittadinanza. È anche vero però che statisticamente nel periodo infrasettimanale il numero delle violazioni è inferiore perché c’è meno gente in giro la sera e quindi il numero di QR-code scansionati è inferiore.

