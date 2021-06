(AGENPARL) – mar 15 giugno 2021 nota per la stampa

Carabinieri denunciano quattro persone per rissa a Bressanone.

Bolzano-Bozen, martedì 15 giugno 2021. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bressanone hanno identificato e denunciato quattro correi che avevano partecipato a una rissa tre giorni or sono.

Sebbene la dinamica dei fatti non sia del tutto chiara in quanto i racconti appaiono illogici ovvero appaia illogico che delle persone normali si picchino senza un valido motivo, i militari sono riusciti a identificare quattro dei rissanti.

I quattro sono tutti albanesi di età compresa tra i venti e i ventisei anni, tutti e quattro già noti ai carabinieri, residenti tra Bressanone e Villandro.

Poco prima delle undici di sera dell’11 giugno, presso un bar in una zona quasi centrale del capoluogo brissinese in viale stazione, i quattro per ragioni rimaste ignote e comunque per “futili motivi”, dopo aver aggredito verbalmente un gruppo di avventori del locale, non ricevendo reazioni, sono passati direttamente alle vie di fatto, rovesciando un tavolo e prendendo a calci e bottigliate due giovani presenti, creando scompiglio generale. Temendo l’arrivo delle forze dell’ordine si sono dati alla fuga.

Qualcuno però ha chiesto aiuto al numero unico europeo di pronto intervento “112” e in breve tempo sul posto sono giunte le autopattuglie della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza e dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri che hanno identificato i presenti e raccolto le prime testimonianze “a caldo”, tra le quali la descrizione degli aggressori. Gli “identikit” unitamente alla visione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza e alla notorietà di due dei denunciati, hanno consentito una rapida identificazione degli stessi. Le persone coinvolte sarebbero una quindicina, dei quali due hanno avuto entrambi una prognosi di quattordici giorni presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bressanone.

