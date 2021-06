(AGENPARL) – sab 26 giugno 2021 nota per la stampa

Aggressione in centro a Bressanone, quattro denunciati.

Bressanone-Brixen, sabato 26 giugno 2021. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bressanone hanno identificato e denunciato quattro correi, tre minorenni e un maggiorenne, a seguito di un aggressione avvenuta il 14 giugno scorso nel centro di Bressanone. Nella tarda serata, gli stessi, per futili motivi hanno aggredito una coppia di brissinesi, e ferito l’uomo, procurandogli lesioni gravi.

Grazie all’immediato intervento dei Carabinieri, allertati dalla donna, si è stati in grado di identificare in poche ore gli aggressori, già conosciuti alle forze dell’ordine, nonché di ricostruire la dinamica dei fatti. Gli stessi sono stati denunciati a piede libero rispettivamente alla Procura delle Repubblica ordinaria e alla Procura della Repubblica per i minorenni del Tribunale di Bolzano.

A seguito di analoghi episodi, che nelle ultime settimane hanno disturbato la tranquillità delle città vescovile, i Carabinieri hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo sul territorio.

🔊 Listen to this