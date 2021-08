(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 nota per la stampa

Ricerche turista lussemburghese scomparso a Bolzano.

Fahndung nach Tourist mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit vermisst in Bozen.

Bressanone, giovedì 5 agosto 2021. Nel pomeriggio di ieri 4 agosto 2021 alle ore 16 circa, durante una visita nel centro cittadino di Bolzano, è scomparso il signor Bernard Jean KRIDEL, cittadino lussemburghese in vacanza in Alto Adige. L’ultima posizione certa è stata Via Antonio Rosmini n. 91 di Bolzano.

Brixen, Donnerstag, 5 August 2021.

Seit dem gestrigen Nachmittag, 04/08/2021, ca. 16.00 Uhr, wird Herr Bernard Jean KRIDEL, Staatsangehörigkeit Luxemburg, zur Zeit im Urlaub in Südtirol, vermisst.

Derselbe wurde das letzte Mal im Stadtzentrum Bozen, Via Antonio Rosmini Nr. 91, gesehen.

Im Folgenden wird der Herr KRIDEL anhand eines Fotos, das beigefügt wird, kurz beschrieben (69 Jahre, 175 cm groß, robust, guter Gesundheitszustand).

Im Foto ist Herr KRIDEL mit derselben Kleidung vom 04/08/2021 abgelichtet worden, die er trug, als er als Vermisst gemeldet worden ist.

